Fedez rompe il silenzio sui social rievocando la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni: «Tu la mia calamita, io la tua calamità». Poi cancella tutto

Dopo giorni di assenza totale dai social, Fedez rompe il silenzio. Ma solo per poco. «Tu sei la mia calamita, io la tua calamità», così ha scritto in una stories su Instagram che pochi minuti dopo ha deciso di cancellare. La frase è una citazione di se stesso: fa parte della canzone Favorisca i sentimenti, che ha scritto anni fa per chiedere a Chiara Ferragni – sul palco dell’Arena di Verona il 16 maggio 2017 – di sposarlo. Uno spezzone che sembra (o meglio, sembrava) essere tutt’altro che casuale. Forse una dichiarazione d’amore alla moglie in questo contesto di presunta crisi tra i due. Dopo il Festival, e il bacio con Rosa Chemical, la coppia più seguita d’Italia è entrata in un silenzio assordante, riempito in questi giorni da diverse ipotesi che vanno da chi parla di rottura definitiva e divorzio all’orizzonte a chi invece punta sulla tesi che stiano facendo un percorso di terapia per superare un momento di crisi. Non manca anche chi crede si tratti solo di un’operazione di marketing, in virtù della seconda stagione della serie sulla loro vita che stanno registrando in questo periodo per Amazon Prime. Voci, rumors, congetture difficili da confermare. E con la nuova stories di Fedez, lanciata e poi subito ritirata, il mistero non fa che infittirsi.

FEDEZ / Storia di Fedez su Instagram pubblicata e poi cancellata

