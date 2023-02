Blanco indagato per il massacro delle rose, arriva la risposta del cantante – Il video

Dopo il fascicolo aperto dalla Procura di Imperia per il reato di danneggiamento, Blanco sembra rispondere pubblicamente con una canzone. Sul suo profilo Instagram ha condiviso lo spezzone di una bozza di un suo brano, dal titolo Sbagli. «All’improvviso tu sbagli, sbagli, all’improvviso tu sbagli. Lo so che hai 20 anni», recita il cantante, che durante l’esibizione della prima serata di Sanremo 2023 ha distrutto i fiori del palco dell’Ariston perché non sentiva bene l’audio in cuffia. Performance che ha provocato un’ondata di critiche e successivamente un’inchiesta della Procura. «Se fosse notte, la notte più fonda, con solo silenzio che ti circonda», prosegue la canzone. E ancora: «Se resti qui per sempre, senza l’odio della gente, senza sapere mai niente di cosa succede. Ma mollami poi, voglio sentire più forte le colpe che ho, come se avessi più colpe di te».

Dalla fidanzata di Blanco, Martina che ha mostrato il suo supporto con un semplice «Amore…» a Madame con un «Questo mondo più finto ora sembra più vero, ne vado fiero». In poche ore, sono arrivati tantissimi commenti sotto al post, sia dai fan che da altri artisti. «Su quel palco Chiara Ferragni ha presenziato con un vestito che “esprimeva l’arte del suo corpo” o cose così, nessuno ha detto nulla. Questo ragazzo ha 20 anni ha preso a calci delle rose. L’espressione artistica è tale in ogni ambiente e in ogni sfaccettatura», scrive un utente. «Gli errori si faranno sempre, l’importante è chiedere scusa», aggiunge un altro.

