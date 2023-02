L’esposto in procura contro Rosa Chemical e Fedez, il gesto prima del bacio a Sanremo: «Atti osceni in luogo pubblico»

Dopo Blanco, rischiano di finire sotto indagine anche Rosa Chemical e Fedez dopo che l’associazione Pro Vita & Famiglia ha presentato un esposto alla procura di Sanremo per «atti osceni in luogo pubblico». A far partire la segnalazione alla giustizia da parte dell’ex parlamentare Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli non è stata tanto la scena del bacio tra i due artisti andata in onda dopo la mezzanotte durante la finale del Festival di Sanremo. Nel mirino dell’associazione ultracattolica ci sarebbe soprattutto il twerking di Rosa Chemical sulle gambe del rapper e la reazione di Fedez che ha mimato un amplesso in prima fila all’Ariston. I due «hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva», scrivono i due promotori dell’esposto alla procura sanremese. Da ieri 16 febbraio, la procura di Imperia ha aperto un fascicolo di indagine su Blanco, dopo l’esposto del Codacons per il danneggiamento del palco dell’Ariston. Il cantante aveva letteralmente massacrato le composizioni di rose che allestivano la scenografia, lamentando un problema di ritorno audio alle cuffie.

