Tocca l’opera di Jeff Koons esposta a Miami: in frantumi la scultura da 40mila euro – Il video

Stava ammirando un’opera che sembrava un palloncino blu a forma di cane, quando ha iniziato a toccarla e questa è caduta frantumandosi in mille pezzi: una donna a Miami ha così rotto una scultura in vetro dell’artista Jeff Koons, dal valore di 42mila dollari. L’accaduto ha avuto luogo durante un’anteprima privata all’Art Wynwood di Miami: alcuni collezionisti hanno pensato inizialmente che si trattasse di un siparietto architettato, nell’ambito di una performance artistica o di una messa in scena. La scultura di colore blu brillante, faceva parte della famosa serie ‘balloon dog’ che ha forgiato la reputazione internazionale di Jeff Koons. I testimoni hanno raccontato ai media locali di aver visto la donna picchiettare sull’opera: l’impressione è che stesse cercando di verificare se fosse realmente un palloncino gonfiabile. Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel-Air Fine Art, che ha sponsorizzato l’opera di Jeff Koons, ha dichiarato al quotidiano americano Miami Herald che la collezionista non aveva intenzione di rompere l’opera e che l’assicurazione coprirà i danni.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: