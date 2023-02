Scontro Fedez-Giordano, bufera per gli insulti personali contro il giornalista. Salvini: «E tu chiedi libertà…»

«Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende.

Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita». Così il leader della Lega Matteo Salvini prende le difese del direttore di Fuori dal Coro dopo lo scontro esploso ieri, 18 febbraio, con Fedez. Il rapper si era scagliato contro la trasmissione televisiva dopo che una giornalista ha tentato di indagare sulla sua sessualità, chiedendo ad amici di infanzia se fosse gay o meno. Avvertito da qualcuno di loro, il cantante ha deciso di chiamare la reporter in questione, di registrare la chiamata e di condividere alcuni spezzoni tra le stories. Giordano ha poi smentito con un post su Instagram dalla pagina della trasmissione. Ma Fedez ha ribattuto, condividendo anche la parte in cui la giornalista incriminata dichiarava che tutto sarebbe andato in onda proprio su Fuori dal Coro. Contattato da Fanpage, il direttore ha confermato che non c’è alcuna inchiesta sul tema, ma ha parlato di possibile «scheggia impazzita», lasciando intendere che la reporter avrebbe agito in autonomia.

Le reazioni di politici e opinionisti del centrodestra

Il rapper nelle sue storie su Instagram si è anche lanciato in attacchi personali contro il giornalista di Mediaset: «Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto, ciao Marietto». Frasi che hanno scatenato le reazioni da parte di politici e opinionisti di centrodestra, intervenuti a sostegno del giornalista sui social. A Salvini sono seguiti i tweet di Hoara Borselli, che ha dato del «bullo» al rapper, passando per l’opinionista Francesco Giubilei fino a Diego Fusaro: «Fedez contro Mario Giordano: ‘Nello scroto…’. Insulti choc su Fuori dal coro” (“Il Tempo”). Ma non erano per l’inclusività e per la messa al bando dell’hate speech loro, i guerriglieri dell’arcobaleno?». Ma su Twitter si sono scatenate le reazioni di molti, tra fan e semplici utenti. «Fedez se la prende con Mario Giordano dicendo che lui e Fuori dal Coro “sono la cloaca del giornalismo e fanno schifo al cazzo”, prendendone in giro anche la voce. Farebbe bene a sciacquarsi la bocca», osserva un utente.

