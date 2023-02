Sanremo, Rosa Chemical risponde a Renato Zero: «Non è stato affettuosissimo ma gli mando grande amore» – Il video

Nei giorni scorsi Renato Zero ha parlato di Sanremo 2023 e di Rosa Chemical, artista ancora nell’occhio del ciclone per aver baciato Fedez sul palco dell’Ariston dopo aver simulato un rapporto sessuale con lui seduto in prima fila. Durante la presentazione del suo nuovo tour Zero a Zero il cantante ha detto di aver scoperto «un numero di sosia impressionante». Per poi aggiungere che i «ragazzi vengono mandati allo sbaraglio» e che «l’originale vince sempre». Ieri durante Domenica In Rosa Chemical ha risposto a Renato Zero. «C’è chi parla bene, c’è chi parla male di me. Mi sono ispirato a lui? Non lo cito nel brano ma io in tutte le interviste l’ho sempre citato. Ho mandato grande amore e ho grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto leggere quelle cose, non è stato affettuosissimo. Ma io resto affettuoso invece».

