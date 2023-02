Wanda Nara sull’addio di Icardi all’Inter: «A loro non è andata così male, hanno preso 70 milioni e vinto il campionato»

«Mi vedono come il terrore del calciomercato, ma alla fine non è andata così male all’Inter: abbiamo lasciato più di 70 milioni, hanno vinto il campionato, hanno fatto uno squadrone con la vendita di Icardi che ho portato io al Paris Saint-Germain». Intervistata da Francesca Fagnani a Belve su Rai Due, Wanda Nara torna a parlare dell’addio all’Inter dell’ex capitano nerazzurro. «Sempre perché sono donna, non si vedono mai le cose buone, ma fosse stato un uomo a realizzare questa vendita di un calciatore, sarebbe finito sulla copertina di tutti i giornali», aggiunge la moglie di Mauro Icardi, «che voto mi do come agente? Dieci». E poi ammette di essere ancora legata alla città di Milano e ai colori nerazzurri: «Ho dei ricordi bellissimi, un pezzo del mio cuore sarà sempre interista». Sposata da quasi dieci anni con il calciatore, attualmente in Turchia al Galatasaray, Nara ha anche parlato della loro relazione. «Icardi è mio marito e penso che saremo per tutta la vita una famiglia», ha tagliato corto quando le è stato chiesto dei presunti tradimenti e delle liti, «i messaggi di Eugenia Suarez? Non credo niente e a nessuno, ma in una storia così lunga – quella con Icardi – un fatto così piccolo non è il senso principale della nostra relazione. Qualsiasi donna si sarebbe arrabbiata vedendo quei messaggi, però sono abituata».

