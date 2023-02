No! L’uomo in questa foto non ha mostrato il dito medio a Biden durante l’incontro a Varsavia

Si tratta di un fotomontaggio creato da un utente che si definisce “meme creator”. Nella foto originale c’è il pollice in su di approvazione

A seguito della recente visita del Presidente americano Joe Biden a Varsavia sono circolate diverse notizie false sul suo conto. Una di queste riguarda una foto dove, mentre saluta il pubblico, un uomo mostrerebbe con entrambe le mani il dito medio in segno di disprezzo. «Biden a Varsavia. Non è un fake» scrive un utente condividendo l’immagine, ma si tratta di un fotomontaggio.

La foto presenta diverse anomalie, in particolare per le luci e le ombre nelle mani dell’uomo che mostrerebbe il dito medio con entrambe le mani.

Entrambe le mani sono la stessa immagine, replicata per posizionarle con un programma di fotoritocco al posto di quelle dell’uomo.

La foto originale è stata pubblicata dagli account ufficiali della Casa Bianca, dove l’uomo mostra il pollice in su in segno di approvazione.

L’immagine fake è stata creata da un utente Instagram che si definisce “meme creator”.

Analisi

Ecco uno dei post Facebook dove viene condivisa l’immagine modificata:

L’immagine circola anche su alcuni siti e su Twitter:

La foto originale

Attraverso una semplice ricerca inversa troviamo l’immagine pubblicata originariamente dagli account social ufficiali della Casa Bianca. Come possiamo notare dal tweet, l’uomo che secondo gli utenti mostrerebbe con entrambe le mani il dito medio non compie affatto quei gesti:

Ulteriore prova che l’uomo mostrasse il pollice in su in segno di approvazione, come nella foto pubblicata dalla Casa Bianca, è lo scatto di Omar Marques che troviamo su GettyImages.

Gli errori del montaggio

Ecco un confronto tra le due immagini dove possiamo già notare gli errori.

Il primo problema riguarda le luci, infatti la mano a sinistra sembra andare oltre la luce azzurra mentre il resto del corpo no. Nella mano a destra si nota la traccia che copre il pollice della foto originale. Infine, l’ombra sul muro a destra è altamente anomala in quanto troppo scura. Ulteriore prova della manipolazione è il semplice fatto che entrambe le mani dell’immagine modificata sono completamente identiche. In pratica, è stata usata e duplicata la stessa immagine di una mano che mostra il dito medio.

L’origine del falso

L’immagine falsa riporta una firma, quella dell’utente @johnhackerla che su Instagram si definisce Meme Creator. Ecco il suo fotomontaggio pubblicato su Instagram:

Conclusioni

L’immagine condivisa sui social di un uomo che mostrerebbe il dito medio con entrambe le mani a Joe Biden è un fotomontaggio creato da un utente Instagram per “divertimento”, preso troppo sul serio dagli utenti sui social.

