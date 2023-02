Francia, parla il 16enne che ha ucciso la sua insegnante: «Ho sentito una voce che mi ha spinto a farlo»

Dichiara di essere in «conflitto interno con un essere malefico» il 16enne che ieri mattina ha accoltellato la sua insegnante di spagnolo, morta poco dopo, mentre faceva lezione in una scuola cattolica privata di Saint-Jean-de-Luz, nel Paese Basco francese. Il giovane ha rivelato agli inquirenti che prima di scagliarsi sulla donna 52enne avrebbe sentito «una piccola voce» che gli suggeriva «di commettere un omicidio». A farlo sapere è stato il procuratore di Bayonne Jérôme Bourrier che ieri aveva dato notizia dell’omicidio e si sta occupando del caso. La voce nella testa del ragazzo sarebbe quella di «un essere che descrive come egoista, manipolatore, che lo incita a fare del male e che il giorno prima gli avrebbe suggerito di commettere un omicidio» ha fatto saper il procuratore, aggiungendo che il giovane ha iniziato un percorso con uno psichiatra. Ad ogni modo, il procuratore ha reso noto che chiederà il carcere provvisorio per il giovane sul quale pende l’accusa di omicidio premeditato.

Il cordoglio

Oggi nell’istituto Saint-Thomas d’Aquin, alle 15, così come in tutte le altre scuole del Paese che non sono chiuse per le vacanze, è stato osservato un minuto di silenzio dopo che in mattinata molti studenti avevano lasciato dei fiori davanti al plesso per ricordare la professoressa. «Si chiamava Agnès Lassalle, è morta ieri, è stata uccisa dal colpo di pugnale di uno studente di cui per ora sappiamo poco. Oggi è il tempo del raccoglimento, del cordoglio e della solidarietà» ha dichiarato il ministro dell’istruzione Pap Ndiaye poco prima di osservare personalmente il minuti di silenzio in una scuola della Savoia, ad Albertville. L’ultima volta che un insegnante era stato ucciso durante l’esercizio della propria professione era il 2020 quando Samuel Paty perse la vita per mano di un fondamentalista islamico rifugiato russo di origini cecene, il 16 ottobre 2020 vicino Parigi.

