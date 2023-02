La Russia accusa l’Ucraina: «Prepara un attacco in Transnistria con una false flag»

«Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria». Lo sostiene il ministero della Difesa russo su Telegram, secondo quanto riporta l’agenzia stampa Ria Novosti. «Secondo le informazioni disponibili, nel prossimo futuro il regime di Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Repubblica Moldava transnistriana che sarà condotta dalle Forze Armate ucraine, anche con il coinvolgimento della formazione Azov», ha dichiarato il ministero. «Come pretesto per l’invasione, Kiev ha in programma di organizzare una offensiva dal territorio della Transnistria. I sabotatori indosseranno uniformi militari russe», ha detto il dipartimento. Ieri Vladimir Putin ha revocato il decreto che sosteneva la sovranità della Moldavia.

La decisione, secondo Chisinau e Kiev, è un prodromo a un attacco attraverso la Transnistria che Mosca ha in mente da tempo. Il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin ha denunciato che l’Occidente ha incaricato il governo di Chisinau di interrompere ogni interazione con l’amministrazione della Transnistria, sostenuta da Mosca. La presidente moldava, Maia Sandu, ha accusato Mosca all’inizio di questo mese di aver pianificato un colpo di Stato per rovesciare il governo e trascinare la Transnistria in guerra. La regione prevalentemente di lingua russa si è separata dall’allora Moldavia sovietica nel 1990. Dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica nel 1991, i separatisti filo-russi hanno combattuto una sanguinosa guerra con le forze governative moldave.

