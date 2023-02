No! Il segno sulla fronte di Joe Biden non è un livido dovuto alla caduta sulle scale dell’Air Force One

Attraverso immagini e video, diversi utenti sostengono che Joe Biden sia rimasto ferito a seguito di una recente caduta sulla scaletta dell’Air Force One in partenza da Varsavia la sera del 22 febbraio 2023. Ciò che viene notato è uno strano segno sulla fronte, per qualcuno definito livido o bernoccolo. In realtà non si tratta di una ferita, ma di una pratica religiosa nota nel mondo cristiano.

Le foto e i video che mostrano il segno sulla fronte di Joe Biden fanno riferimento a momenti precedenti alla sua partenza da Varsavia e la caduta sulle scale dell’Air Force One.

Joe Biden ha partecipato a una messa cattolica nella mattinata dove si è celebrato il rito del mercoledì delle ceneri.

A raccontare la celebrazione della messa è stato il sacerdote tramite il suo account Facebook, mostrando le foto insieme al Presidente americano e citando il rito delle ceneri.

Secondo questo utente, si tratterebbe di un bernoccolo:

Il bernoccolo in testa, questa è la prova che è ruzzolato dalla scala dell’aereo

Lo stesso per un altro utente, il quale condivide un tweet dove viene indicato il punto dove Biden avrebbe subito un danno alla fronte:

Anche questa utente sostiene che il segno sia dovuto a un incidente:

Internet dagli occhi di falco ha notato quello che sembra un livido fresco sulla fronte di Biden oggi – non c’era quando ha fatto la sua visita improvvisata a Kiev È stato Biden a fare il duro atterraggio dall’Air Force One ieri?

L’errore temporale

Il video del primo post sopra riportato, così come le foto successive, riguardano un incontro tenuto da Biden a Varsavia mercoledì 22 febbraio 2023. Su GettyImages troviamo diverse foto dell’evento, dove Biden presenta il segno in testa.

Il primo errore commesso dagli utenti è quello temporale: le immagini dove Biden presenta il segno in testa sono precedenti alla caduta avvenuta in serata.

Rito religioso cristiano

Come riportato dall’agenzia Nova il 22 febbraio 2023, durante la visita in Polonia il Presidente americano Joe Biden ha assistito alla messa cattolica dove si è celebrato il mercoledì delle ceneri. Secondo quanto riportato dai media polacchi, ha partecipato a una santa messa organizzata in «gran segreto» tenuta da Padre Wiesław Dawidowski. Ecco il post Facebook del sacerdote, pubblicato poco dopo mezzogiorno di mercoledì 22 febbraio 2023, dove racconta l’accaduto e il fatto di aver posto le ceneri in testa del Presidente:

Oggi è il mercoledì delle ceneri. Anche i grandi di questo mondo accettano le ceneri – se appartengono alla tradizione cattolica. Ho avuto l’onore di mettere le ceneri sulla testa del Presidente degli Stati Uniti in persona Mr Joe Biden. Tutto è successo in grande segreto ma ora posso dire: in una cappella improvvisata proprio accanto all’appartamento del Presidente, abbiamo tenuto una Santa Messa con l’intento di pace, la conversione della Russia e la luce dello Spirito Santo per il Presidente.

Conclusioni

Il segno sulla fronte di Joe Biden non ha nulla a che fare con la caduta sulla scaletta dell’Air Force One. Quest’ultima risulta successiva alla pubblicazione dei video e delle foto di Biden con il segno nella fronte, scambiato dagli utenti per un bernoccolo o un livido. In realtà erano le ceneri poste da un sacerdote cattolico durante una messa tenutasi in Polonia con il Presidente americano.

