No! Il video di questi uccelli morti non è collegato al recente deragliamento di un treno in Ohio

Il deragliamento di un treno in Ohio, avvenuto all’inizio di febbraio, continua a generare bufale. 20 carrozze del mezzo trasportavano infatti sostanze tossiche, e 10 sono deragliate: il carico ha preso fuoco provocando nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo, che hanno potuto rientrare nelle loro case solo due giorni più tardi. La paura di un nuovo disastro ambientale ha dato vita a un filone di disinformazione che negli ultimi giorni sta allarmando gli utenti dei social.

Per chi ha fretta:

Sta circolando sui social un video che ritrae una sfilza di uccelli stecchiti su un filo

Secondo gli utenti che lo condividono, la ragione del malessere nei volatili dipende dal deragliamento di un treno in Ohio – incidente dopo il quale sono state rilasciate sostanze pericolose nell’atmosfera

In realtà la clip non ha nulla a che vedere con l’incidente: è stata registrata e pubblicata prima che lo stesso si verificasse, e in un luogo diverso da quello dov’è deragliato il treno in questione

Analisi

«Gli uccelli non ce la fanno, sono a testa in giù. Madò che disastro a 210 KM dalla nube tossica in Indiana. Homo sapiens … de chè?». Con questa didascalia un utente ha condiviso su Facebook un video, di circa mezzo minuto, in cui vediamo una serie di uccelli stecchiti su quello che sembra essere il filo di una linea elettrica. L’inquadratura, nei frame finali della clip, si sposta verso il basso, riprendendo alcuni volatili apparentemente morti e sparsi sull’asfalto. La causa del loro malessere, secondo l’utente in questione, sarebbe il deragliamento del treno avvenuto in Ohio all’inizio del mese.

Facendo attenzione, possiamo notare il logo di TikTok e il nome di un utente, che presumibilmente rappresenta la fonte originaria del post. Zoommando leggiamo che la clip è stata postata sul social cinese dal profilo di @_kalajatt . La clip, che ha raccolto 1.2 milioni di visualizzazioni e oltre 100k likes, risulta postata il 24 gennaio: dunque ben prima che avvenisse l’incidente in questione. L’utente, inoltre, nel pubblicare il post ha aggiunto anche una localizzazione, presumibilmente corrispondente al luogo dove è stato girato il filmato: New Carlisle. Il nome corrisponde a due comuni: uno situato nella provincia del Québec, in Canada, e l’altro nello stato dell’Ohio, nella contea di Clark. A interessarci è quest’ultimo caso: tra gli hashtag appare infatti anche #indiana, lo stato del Midwest negli Usa. New Carlisle, però, è situato a circa 300 km di distanza dal luogo dell’incidente, East Palestine.

Sebbene il profilo TikTok sopracitato risulti la fonte della fake condivisa su Facebook, non sembra tuttavia appartenere all’autore che per primo ha girato il filmato. Troviamo infatti la clip in circolazione su altri social già da due giorni prima che approdasse su TikTok diventando virale: in questo post, per esempio, risulta pubblicata il 22 gennaio. Viene però nuovamente localizzata a New Carlisle, il che – sommato alla pubblicazione in data anteriore all’incidente – fuga ogni dubbio riguardo l’assenza di collegamento con il deragliamento del treno avvenuto a East Palestine.

Se non dovesse bastare questa ricostruzione per convincere i più scettici, la smentita ufficiale è arrivata anche dall’utente Shelly Lister Struss, che contattata dai colleghi dell’Associated Press ha confermato di aver registrato la scena a circa 3 chilometri dal centro di New Carlisle, in Indiana. AP aggiunge inoltre il parere di alcuni esperti in merito alla bizzarra condizione degli uccelli ripresa dalle telecamere: Marty Benson, portavoce del Dipartimento delle risorse naturali dell’Indiana, ha spiegato che è possibile che gli uccelli «abbiano subito una folgorazione a causa di un aumento di tensione sulla linea elettrica» dove risultano appollaiati. Michael Bianski, portavoce dell’Indiana Michigan Power Co., che opera nell’area in cui è stato girato il video, ha affermato che una spiegazione più plausibile risiede nel movimento improvviso e rapido delle linee elettriche causato da raffiche di vento: «Questo può uccidere gli uccelli appollaiati sulle linee elettriche poiché il colpo di frusta del movimento può spezzargli il collo».

Conclusioni

Il video dove diversi uccelli appaiono stecchiti a testa in giù sul filo di una linea elettrica risulta scorrettamente collegato al deragliamento di un treno in Ohio, che ha scatenato il rilascio di alcune sostanze chimiche pericolose. La clip è stata infatti registrata e pubblicata prima del momento dell’incidente, in un comune lontano da East Palestine, il luogo dell’incidente.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: