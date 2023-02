Il ministro Valditara contro la lettera della preside del Michelangiolo: «Affermazioni ridicole, non c’è un pericolo fascista»

Una lettera «del tutto impropria». Perché «non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo». Lo ha detto a Mattino 5 il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara, parlando della missiva aperta della dirigente scolastica del liceo di Firenze Annalisa Savino. La preside ha scritto riguardo l‘aggressione da parte del gruppo di destra Azione studentesca al liceo classico “Michelangiolo”, lo scorso 18 febbraio. La preside Savino ha citato Gramsci e ha esortato i suoi studenti a reagire, perché «questo disgustoso rigurgito – fascista – non passa da sé». Si legge nella circolare: «”Odio gli indifferenti” diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee. Siate consapevoli che è in momenti come questi che, nella storia, i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni». Per Valditara però Savino ha sbagliato: «Il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c’è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c’è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se l’atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure». Per Valditara si tratta di «lettere ridicole. Vanno prese per quello che sono, un atto di propaganda, ma se l’atteggiamento dovesse persistere andando al di là dei confini istituzionali, allora vediamo se prendere o meno delle misure».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: