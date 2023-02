Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni e gli attacchi sulla guerra in Ucraina: «Credo di saper fare il mio lavoro»

Andrea Giambruno non si sente come Emilio Fede. «Credo di saper far bene il mio lavoro senza particolari difficoltà rispetto alla vita privata», dice oggi a La Stampa. Ma il compagno di Giorgia Meloni e conduttore del “Diario del giorno” su Rete 4 è sulla graticola. Tutta colpa della puntata della sua trasmissione andata in onda martedì scorso e ri-battezzata “Diario di guerra”. Che parlava dell’incontro tra la premier e Volodymir Zelensky. «Una visita importante – l’ha definita Giambruno –. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo Biden ha incontrato Zelensky e questo rafforza l’Occidente e il Paese, perché di questo parliamo». Un’uscita un po’ troppo “entusiasta“, secondo alcuni. E accompagnata da una piccola grande gaffe. La conferenza stampa dei due leader, infatti, non era in diretta, ma registrata prima per ragioni di sicurezza. L’accordo era di mandarla in onda in differita alle 19 ora italiana. Tutti, dalla Rai a Sky, hanno rispettato la consegna. Tranne il Tg4. Che ha diffuso le immagini arrivate da Kiev circa mezz’ora prima degli altri.

