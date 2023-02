«Maurizio Costanzo è morto»: la reazione in diretta tv di Vittorio Sgarbi – Il video

«È terribile, è morto nostro padre, mio padre, tuo padre, l’inventore della nostra tv, quella con tanti ospiti, quella con diverse voci». Questa la reazione di Vittorio Sgarbi, che ha appreso della notizia della morte di Maurizio Costanzo questa mattina mentre era in diretta alla trasmissione L’aria che tira su La7. La conduttrice del programma, Myrta Merlino, ricorda al critico d’arte il suo esordio in tv proprio al Maurizio Costanzo Show. E Sgarbi aggiunge: «È dimostrato quello diceva Funari: la televisione è imprevisto. Questi effetti di imprevisto erano legati al tipo di incontri che hanno permesso a me di esistere. La sua televisione era quella in cui capitavano le cose, quella in cui sono nate tante figure capaci di sorprendere».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: