Calcio, il presidente della Ternana Bandecchi sputa contro i tifosi: «Sono un uomo e mi faccio rispettare»- Il video

Un dialogo tutt’altro che pacifico quello tra il presidente della Ternana Stefano Bandecchi e i tifosi: alla fine del match contro il Cittadella, terminato nel pomeriggio del 25 febbraio con la vittoria dei veneti per 2 a 1, il fondatore dell’Università Niccolò Cusano si è avvicinato a un gruppo di sostenitori in contestazione inveendo e lanciando sputi. Nelle immagini diffuse sui social, dopo le prime diatribe, si vede Bandecchi che fa per allontanarsi dal bordocampo, poi però decide di tornare più carico di prima, mentre lo staff cerca di fare da barriera tra lui e i tifosi. Il presidente della Ternana si è poi presentato in conferenza stampa annunciando le dimissioni dell’allenatore Aurelio Andreazzoli. Poi ha commentato il suo gesto: «Sì, ho sputato ai tifosi, ma loro hanno sputato a me. Io sono un uomo e mi faccio rispettare».

