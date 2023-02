Florida, studente prende a pugni l’operatrice scolastica che gli ha sequestrato la Nintendo Switch: arrestato – Il video

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in Florida per aver preso a pugni fino a stordirla un’operatrice scolastica che gli aveva sequestrato la sua Nintendo Switch. L’aggressione ha avuto luogo ieri mattina, quando in Italia era già pomeriggio, alla Matanzas High School, di Palm Coast, riporta la Cnn, e il video è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’istituto. Nelle immagini si vede prima la donna camminare per il corridoio, e poi lo studente, alto almeno quanto lei, correre verso di lei e buttarla a terra con uno spintone. La donna resta inerme mentre il ragazzo inizia a prenderla a pugni mentre si trova a terra colpendole la testa. A quel punto alcune persone che si trovavano lì vicino accorrono sulla scena e separano lo studente dalla donna. La donna è stata ricoverata in ospedale. All’interrogatorio il ragazzo non si è fatto remore a dire che sarebbe stato pronto a «picchiare la donna di nuovo» se lei gli avesse nuovamente sottratto la console, motivo per il quale «era arrabbiato». Le azioni del ragazzo sono state definite «terribili e fuori luogo» dallo sceriffo della contea di Flagler, Rick Stalyin.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: