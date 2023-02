No! Questa foto non proviene da «un libro scolastico per bambini di 4 anni»

La Spagna ultimamente si sta distinguendo per le sue scelte progressiste. L’attuale governo di centrosinistra (Partito Socialista-Unidas Podemos) ha infatti introdotto novità significative, dall’aborto al congedo mestruale. E scatenato l’indignazione dei più conservatori, che spesso si manifesta anche attraverso la diffusione di bufale: è il caso di un libro di testo per bambini a dir poco controverso.

Circola su Facebook un allarme collegato a una presunta pagina tratta da «un libro scolastico per bambini di 4 anni edito in Spagna»

Nell’immagine si vede una ragazzina intenta a esplorare i propri genitali

Il testo da cui proviene la foto, in realtà, è consigliato a lettori più grandi, e non viene fatto leggere nelle scuole

Il suo obiettivo è quello di aiutare i bambini a «conoscere il proprio corpo, i suoi processi e prevenire gli abusi sessuali»

Analisi

«Questo è un libro scolastico (edito in Spagna) per bambini di 4 anni… A voi il giudizio. Le scuole sono luoghi dove i valori sociali sono diventati un optional». L’indignazione di questo commento condiviso su Facebook è presto spiegata dall’immagine che accompagna il testo: la foto di un presunto libro di testo con alcuni disegni in cui si vede una giovane ragazzina esplorare i suoi genitali. La foto ha presto scatenato l’indignazione degli utenti.

Ma il libro è davvero destinato a un pubblico così giovane? Per capirlo, bisogna innanzitutto risalire al volume da cui proviene la foto incriminata. Come verificato dai colleghi di Maldita, l’origine delle illustrazioni è da rintracciarsi in un libro che si intitola Tu cuerpo mola. Pubblicato nel 2021, è innanzitutto falso che sia pensato per bambini così piccoli: se ne raccomanda la lettura almeno a partire dai 9 anni in su. Le autrici, Marta Torrón e Cristina Torrón, hanno spiegato che l’obiettivo del testo è quello di aiutare a scoprire il corpo femminile fin dall’infanzia. Come la stessa Cristina ha puntualizzato a Maldita: «L’immagine deriva dalla nostra collezione di libri sull’educazione sessuale, con altri titoli come La regla mola o El semen es figo. Sono libri per bambini dai 9-10 anni e servono per conoscere il proprio corpo, i suoi processi e per prevenire gli abusi sessuali». Addirittura la casa editrice del libro, Mestruita, innalza ulteriormente l’età a partire dalla quale è indicata la lettura, raccomandandola ai bambini con più di 12 anni. Il libro, peraltro, non è inserito tra i testi scolastici consigliati dal ministero dell’Istruzione spagnolo. Il Dipartimento di Educazione, Cultura e Sport della Generalitat Valenciana ha infatti specificato che i libri di testo, in generale, non vengono utilizzati nel secondo ciclo della scuola dell’infanzia, ovvero quella che riguarda i bambini tra i 3 e i 5 anni.

Conclusioni

La foto di una pagina proveniente da un libro, in cui si vede una bambina mentre esplora i suoi genitali, non è estratta da «un libro scolastico per bambini di 4 anni». Il testo è consigliato per lettori più grandi, e il suo obiettivo è quello di aiutare i bambini a «conoscere il proprio corpo, i suoi processi e prevenire gli abusi sessuali».

