Torturato, ucciso e abbandonato in una scarpata a 21 anni, svolta nell’omicidio di Natale Naser Bahtijari: arrestati 3 ragazzi

Tre ragazzi sono stati arrestati dalla squadra mobile di Taranto per l’omicidio del 21enne Natale Naser Bahtijari, il giovane di Lecce trovato lo scorso 23 aprile sotto in viadotto nelle campagne di Manduria, nel Tarantino. Si tratta di un 19enne e due 22enni della vicina Grottaglie, accusati di concorso in omicidio con l’aggravante della crudeltà e del metodo mafioso, oltre che di soppressione di cadavere e rapina. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Bahtijari è stato ucciso nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, per essere poi ritrovato il mattino seguente con segni di violenza e ferite compatibili con armi da taglio sul collo e sul torace. L’omicidio sarebbe avvenuto poche ore, quando la vittima sarebbe stata seviziata per essere poi uccisa e infine trasportata sul luogo del ritrovamento, dove è stato gettato in una scarpata. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti, secondo i sospetti degli inquirenti, che indagano su possibili collegamenti tra l’omicidio e il traffico di droga tra Lecce e Manduria.

