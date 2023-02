La teoria del complotto della controfigura di Zelensky

«Oooopsss … La controfigura di Zelensky sgamato dalle telecamere!» è il commento che accompagna un video condiviso da diversi utenti sui social. Nella clip si può notare un uomo che compare dietro al Presidente ucraino, durante la visita di Joe Biden, che sembra somigliarli in volto oltre ad indossare gli stessi vestiti. Si tratta dell’ennesima teoria del complotto, la persona è assai nota per chi ha seguito gli eventi pubblici del Presidente ucraino.

Ecco uno dei post dove viene condivisa la teoria della controfigura:

L’idea che l’uomo ripreso nel video sia la controfigura di Zelensky ha dato il via all’idea che le sue comparsate nel territorio ucraino siano pura finzione:

Tre giorni fa Mario Draghi dice che ha finito di recitare nella politica. In passato Berlusconi parlava del “teatrino della politica”. Adesso accade un incidente in Ucraina, durante una diretta TV, dove per pochi secondi si intravede una controfigura dell’attore comico diventato presidente dell’Ucraina Zelensky per volontà dei Rothschild e dei Rockefeller. Chi è la controfigura che si vede dietro e che si ferma imbarazzato appena svoltato l’angolo si accorge delle telecamere? Siamo sicuri che il Zelensky in visita nelle zone di guerra di Bakhmut e Cherson sia lui e non una controfigura oppure recitava davanti a un telo verde? Quanti altri attori vi sono in giro oltre a quello di Zelensky? Ce lo stanno dicendo in tutte le salse da anni. Quello che proiettano al mondo è una fiction. Sono tutti attori e i registi sono in alto alla piramide del male.