Indagine sui morti Covid di Bergamo, Conte e Speranza pronti a collaborare coi giudici: «Sempre agito nell’interesse del Paese»

Appresa la notizia dell’indagine aperta a loro carico per la gestione della prima ondata della pandemia – oltre che degli allora vertici di Regione Lombardia e Cts – l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza ostentano serenità. «Apprendo dalle agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Anticipo subito la mia massima disponibilità e collaborazione con la magistratura», ha fatto sapere l’ex premier in una nota, dicendosi «tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica». Parole simili a quelle utilizzate poco dopo da Speranza, che in una nota si è detto convinto che «chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto. Io sono molto sereno e sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell’esclusivo interesse del Paese. Ho piena fiducia come sempre

nella magistratura».

A conclusione dell’indagine sul mancato aggiornamento dei piani pandemici e sulla mancata instaurazione di una zona rossa per i Comuni di Nembro e Alzano Lombardo a marzo 2020 – tre anni fa esatti – la procura di Bergamo ha infatti avviato l’invio delle notifiche a venti indagati. Oltre a Conte e Speranza, indagati coi capi di accusa di epidemia colposa aggravata e omicidio colposo plurimo, vi sono tra questi il presidente appena riconfermato della Lombardia Attilio Fontana e il suo ex assessore al Welfare, Giulio Gallera, ma anche gli allora consulenti scientifici del governo – il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro; il coordinatore del primo Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo; l’allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli – oltre a diversi dirigenti chiave del ministero della Salute, alcuni dei quali tuttora nel pieno del loro incarico. Gli atti relativi all’ex premier e all’ex ministro, in particolare, saranno trasmessi al Tribunale dei ministri. Le loro posizioni non figurano, dunque, nell’avviso di conclusione indagini, che riguarda invece gli altri 17 indagati.

Leggi anche: