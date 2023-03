Meloni in India, il messaggio al memoriale di Gandhi: «Un patriota come Mazzini» – Il video

È atterrata a Nuova Delhi Giorgia Meloni, che assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, è stata accolta dal premier indiano Narendra Modi nel primo viaggio in Asia dall’inizio del mandato. Tra le prime tappe della visita c’è stata quella al Memoriale di Gandhi, dove Meloni ha ricordato il legame tra il leader indiano e Giuseppe Mazzini: «”Vi sono al mondo pochi esempi d’un uomo che, solo, abbia compiuto la resurrezione del proprio Paese con la forza del pensiero e la dedizione estrema durata tutta la vita”. Così il grande Mahatma Gandhi parlava di Giuseppe Mazzini, uno dei padri del Risorgimento italiano, fonte d’ispirazione anche per quello indiano. Due patrioti che con le loro azioni e le loro opere hanno indicato il cammino ai nostri popoli. Italia e India, civiltà millenarie che hanno combattuto per la loro indipendenza e sono oggi unite nella difesa della democrazia e della libertà».

