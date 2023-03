Assedio Bakhmut, il capo dei Wagner a Zelensky: «La città è circondata: andate via con anziani e bambini»

La città ucraina di Bakhmut sarebbe stata completamente isolata, dopo che l’esercito russo ha fatto saltare in aria la scorsa notte un ponte cruciale per i collegamenti con il vicino villaggio Khromove. Come riporta la Cnn, era l’ultima vita utile alle truppe ucraine per portare rifornimenti alla città sotto assedio attraverso Chasiv Yar. I militari ucraini avrebbero ancora accesso a Bakhmut attraverso i campi e strade secondarie, come riporta la polizia citata dai media statunitensi. Ma la speranza per le truppe di Kiev è che si riesca a ripristinare il collegamento del ponte per permettere anche l’evacuazione di civili. Una necessità che rischia di essere sempre più urgente, soprattutto dopo l’avvertimento partito dal fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, Evgeny Prigozhin, secondo il quale le forse russe hanno di fatto circondato Bakhmut. In un video, Prigozhin si è rivolto a Volodymyr Zelensky perché accetti di fatto la resa nella città dell’Ucraina orientale, da settimane campo di battaglia durissimo, così da permettere l’evacuazione di anziani e bambini. Come riporta l’agenzia russa Ria Novosti, Prigozhin ha detto alle autorità ucraine di concedere anche ai loro militari di abbandonare la città.

