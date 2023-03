Metsola vola a Kiev e incontra Zelensky: «Spero che i negoziati di adesione inizino quest’anno. Il futuro è nell’Ue» – Le foto

«Spero che i negoziati di adesione possano iniziare già quest’anno: il futuro dell’Ucraina è nell’Unione Europea». Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, è intervenuta nel corso della sua visita a Kiev. «Il ritmo con cui la Verkhovna Rada e il governo stanno facendo progressi sulla richiesta di adesione all’Ue è impressionante», ha aggiunto. Poi ha annunciato che l’Eurocamera chiede di «aumentare le sanzioni alla Russia e di chiudere le scappatoie». Perché «non ci può essere pace senza responsabilità. Non ci può essere pace senza libertà, giustizia e dignità: l’acquiescenza non ha mai funzionato». Metsola ha incontrato anche Volodymyr Zelensky a Leopoli. Il presidente ucraino l’ha ringraziata per il sostegno al suo Paese in guerra. «L’Ucraina mira a completare l’attuazione delle raccomandazioni della Commissione europea e ad avviare i negoziati per l’adesione all’Ue quest’anno», ha confermato Zelensky su Telegram. L’Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all’Ue a giugno dopo aver presentato domanda di adesione pochi giorni dopo che la Russia aveva lanciato l’invasione il 24 febbraio 2022.

Metsola: «Continuiamo a fornire le armi a Kiev»

Metsola fa sapere che continuerà a chiedere agli Stati membri di fornire all’Ucraina altre attrezzature militari, munizioni e i sistemi di difesa necessari per vincere. E ha sottolineato ancora una volta che i Paesi dovrebbero prendere in considerazione seriamente anche l’invio a Kiev di jet da combattimento. La presidente ha anche deposto dei fiori a nome del popolo europeo «per – ha scritto su Twitter- ricordare tutte le vittime, tra cui Yuriy Ruf, ucciso dai mortai russi il 1° aprile». Un momento che ha definito «toccante» per me, «perché è stato il giorno in cui ho visitato per la prima volta l’Ucraina. Li ricorderemo».

