Non ci sono prove che Zelensky possieda una casa da 35 milioni di dollari in Florida (e altro ancora)

Quanto è ricco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky? Tantissimo, secondo alcuni utenti di Facebook, il leader di Kiev avrebbe un patrimonio netto superiore al miliardo di dollari. Tra i suoi asset di maggior valore ci sarebbero una villa in Florida – solo una delle sue 15 case – oltre a diversi aerei. Senza contare che – sempre stando ai post su Facebook – Zelensky potrebbe contare su uno stipendio mensile di oltre 11 milioni di dollari. Denaro che proverrebbe in gran parte dagli aiuti dei Paesi occidentali all’Ucraina per sostenerla nella guerra contro la Russia. Non è la prima volta che questa tesi viene diffusa, e Zelensky non è l’unico a essere preso di mira. Ne avevamo già parlato in questo articolo.

Analisi

Di seguito si riporta lo screenshot di uno dei post che circolano. Le descrizioni utilizzate sono principalmente due. Questa la prima:

Una montagna di soldi.

«Zelensky possiede una casa in Florida del valore di 35 milioni di dollari e ha un conto bancario estero di 1.2 miliardi di dollari, ha 15 case, 3 aerei privati e un incasso mensile di 11 milioni di $. Perché nessuno si chiede da dove arriva questo denaro?. SAPEVATELO!» «Il presidente dell’Ucraina possiede una casa da 35 milioni di dollari in Florida e ha 1,2 miliardi di dollari in un conto bancario esterno. Zelenskiy possiede 15 case, 3 jet privati ​​e ha un reddito mensile di 11 milioni di dollari. Perché nessuno chiede dove va il nostro AIUTO?»

Come fanno notare i colleghi di Politifact, la prima menzione della presunta fortuna nelle mani di Zelensky si riscontra il 23 febbraio 2022, appena un giorno prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Nell’articolo si sostiene che le informazioni condivise provengano da un canale Telegram chiamato Nezygar. In un’investigazione del 2018 si scoprì che il canale è controllato dal governo della Russia.

Il vero patrimonio di Zelensky

Una stima più accurata del patrimonio del presidente ucraino è stata fatta da Forbes. La testata statunitense da tempo si occupa di raccogliere quante più informazioni possibili circa la ricchezza di personaggi famosi, e stila numerose classifiche a riguardo. Come spiegato in questo articolo, il patrimonio del leader di Kiev si aggirava, nell’aprile del 2022, intorno a 20 milioni di dollari. Pochi giorni prima, Forbes aveva pubblicato un altro resoconto, nel quale spiegava come la guerra iniziata dalla Russia abbia ridotto considerevolmente il patrimonio dei sette miliardari ucraini. Tra questi non figura Zelensky. Se quanto dichiarato sui social fosse vero, il presidente ucraino si piazzerebbe al terzo posto di questa particolare classifica. Infine, è interessante notare come il sito specializzato Celebrity Net Worth indichi in 11,2 mila dollari lo stipendio annuale di Zelensky. Ovvero esattamente un centesimo di quanto dichiarato nei post su Facebook. Per confronto, lo stipendio medio in Ucraina è di circa 380 euro al mese.

Conclusioni

Continuano le insinuazioni sui politici ucraini, che si sarebbero arricchiti grazie agli aiuti dei Paesi occidentali. Anche questa volta, senza prove.

