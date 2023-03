Maria Elena Boschi racconta il suo amore: «Così Giulio mi ha corteggiata e conquistata». Giorgia Meloni? «Brava e coraggiosa, ma aggressiva»

La politica resta la sua passione, e non esclude un ritorno “al potere”. Nel frattempo, però, l’ex ministra Maria Elena Boschi, oggi deputata di Italia Viva, ha trovato un nuovo equilibrio tra impegno politico e vita privata: con l’attore e odontoiatra Giulio Berruti, con cui sta insieme da ormai quasi tre anni. Un amore nato grazie a un incontro casuale, ma cresciuto in modo non lineare e facile, e che ora Boschi rende pubblico. La loro storia d’amore, «è iniziata paradossalmente grazie al Covid», racconta l’esponente di Italia Viva in un’intervista esclusiva a 7 del Corriere della Sera. «Ci siamo incontrati per caso quasi 10 anni fa. Io stavo entrando all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, ci fu la scintilla, ma ero circondata dalla sicurezza. Ci siamo di nuovo incontrati anni dopo ai giardini del Quirinale: parlammo e mi chiese il numero di telefono, ma io non glielo diedi: “Troverai un modo”. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori bellissimo, con il suo numero di telefono. Lo ringraziai dopo due mesi. Ma lui si era fidanzato». Insomma, una scintilla che ci ha messo del tempo a diventare un fuoco vero e proprio tra i due. Malgrado questi alti e bassi, Boschi e Berruti sono oggi una coppia solida: «Lui si era lasciato ed era rientrato dagli Usa e dopo il lockdown, abbiamo iniziato a frequentarci. Nei primi tempi siamo riusciti a tenere la cosa segreta. Siamo andati a vivere quasi subito assieme, è venuto naturale», confida l’esponente del Terzo Polo.

Nostalgia (e non) del potere

Boschi ha poi raccontato che come la sua esperienza in qualità di ministra durante il governo Renzi le ha dato molte soddisfazioni, anche se «l’idea di stare da sola sabato e domenica a Palazzo Chigi, sepolta dalle carte da firmare» non le manca. Già, perché gli anni trascorsi come ministra nell’esecutivo l’hanno tenuta lontana dalla famiglia e dagli amici, oltre a vivere una vita costantemente “sotto protezione”: «A 32 anni ero protetta da un livello di sicurezza molto alto, era anche impossibile per un mio coetaneo avvicinarmi, figuriamoci corteggiarmi. Anche in ascensore, non ero mai sola». Ma dopo la fine dell’esperienza al governo, malgrado il suo impegno politico non sia mai venuto meno, Boschi non si sente manchevole di nulla, in qualità di donna, sia sotto il profilo professionale, sia nella sfera privata. Boschi, nel corso dell’intervista, ha affrontato anche il tema della maternità: «Non mi sento una donna “sbagliata” perché non ho figli, o almeno non ancora», sottolineando che «un bimbo non si fa per forza». E l’onorevole Boschi ha ricordato: «In questi anni tanti amici mi hanno detto di farlo “perché poi non c’è tempo”, che poi “ci si lascia e si divorzia, ma i figli restano”. Io questi consigli non li ho voluti seguire. Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta».

Meloni? «Si è conquistata tutto da sola, per questo ha vinto»

Quanto alla situazione politica attuale, Boschi conferma che il collega che stima maggiormente è e resta l’ex premier Matteo Renzi. Ma nell’intervista l’ex ministra spende anche parole di elogio per l’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «È stata più brava, le va riconosciuto: si è conquistata tutto da sola. È stata coraggiosa e ha avuto anche fortuna, perché senza la campagna elettorale di Letta non ce l’avrebbe mai fatta», ha osservato Boschi. In passato, l’esponente di Italia Viva è stata bersaglio di alcuni attacchi da parte di Fratelli d’Italia. Ma ciò non le impedisce di definire i tre principali tratti che contraddistinguono la premier: «Caparbia. Sola, perché non mi pare che abbia intorno un gruppo di persone davvero all’altezza. E terzo: a volte mi pare un po’ aggressiva, nei toni e nei modi. Lo è stata anche con me in passato». Tra Boschi e la premier, però, non esiste un particolare rapporto istituzionale, se non mera «cortesia istituzionale e poco di più». Quanto al suo futuro in politica, Maria Elena Boschi non esclude un suo ritorno al governo in futuro: «Non vivo in attesa di quel momento, però magari succederà: ho visto persone tornare ministro dopo 10 anni, quindi chi lo sa». Per il momento, Boschi coltiva un piccolo sogno più personale: «Un viaggio in Argentina, spero di riuscirci presto».

