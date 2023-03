G20, Lavrov sulla guerra in Ucraina: «Dichiarata contro di noi». E il pubblico scoppia a ridere – Il video

Sergej Lavrov non è certo noto per il suo senso dell’umorismo. Eppure, oggi, all’incontro Raisina Dialogue di Nuova Delhi, le parole del ministro degli esteri russo hanno suscitato l’ilarità del pubblico. Nonostante il contesto formale dell’evento, accademici, diplomatici e industriali non sono riusciti a trattenere le risate quando Lavrov si è riferito al conflitto in Ucraina come «la guerra che è stata dichiarata contro di noi». La platea è scoppiata a ridere ascoltando la sua frase, dopo la quale non è mancato anche qualche urlo di dissenso, plausibilmente dovuto all’assurdità dell’affermazione in tutto e per tutto aderente alla versione propagandistica della guerra che il governo russo propone dentro e fuori i propri confini nazionali.

Il Raisina Dialogue

Ad ogni modo, il ministro non si è scomposto, e con pacatezza ha proseguito nella propria risposta a una domanda su come il conflitto abbia cambiato la politica energetica della Russia. Ospitato dal think tank indiano Observer Research Foundation il Raisina Dialogue è il più importante evento indiano di geopolitica e geoeconomia. Si tiene annualmente e vi ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadendo, sempre circa il conflitto in Ucraina, che «non possiamo sottostare alla legge del più forte».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: