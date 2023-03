«Non c’è bisogno di correre, sai?», il consiglio di Barbara su TikTok al fidanzato due giorni prima dell’incidente a Motta di Livenza – Il video

In una breve clip animata, la ragazza ricostruiva una storiella in auto con il suo fidanzato chiedendogli di essere più prudente al volante

Aveva dedicato al fidanzato una storiella animata con cui gli raccomandava di andare piano in auto Barbara Brotto, una delle due ragazze morte nell’incidente a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, dove anche il suo ragazzo, 18 anni di Motta di Livenza, è rimasto gravemente ferito. Nel breve filmato pubblicato su TikTok, la ragazza racconta la storia di lei con il fidanzato a bordo di una macchinina blu che sta per sorpassare un’altra: «Come va piano questo, spicciati! Abbaglianti», fa dire al ragazzo. E lei risponde: «Non c’è bisogno di correre, sai?». E poi alla fine del viaggio ricco di insidie, la ragazza esclama: «Mamma mia, che paura». Barbara Brotto, 17 anni, frequentava il liceo artistico Obici a Oderzo, che raggiungeva dalla frazione di Rustigné, dove viveva da pochi anni con sua madre. Il suo ragazzo, sopravvissuto all’incidente, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Mestre.

