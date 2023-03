La manovra da eroe di uno dei piloti morti nello scontro tra aerei a Guidonia: «Così ha evitato una strage» – Il video

«O è stato un eroe o c’è stato un miracolo» dice il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, commentando quel che è successo a Colle Fiorito, alle porte di Roma, dove uno dei due aerei dell’Aeronautica militare coinvolti in un incidente è precipitato tra le case, riuscendo a evitarle. Come ricostruisce Repubblica, uno dei due piloti morti nella tragedia aveva perso il controllo del velivolo mentre si trovava sopra il centro abitato. È però riuscito a manovrare l’aereo atterrando sulla strada, in via delle Margherite, colpendo soltanto un’auto parcheggiata. Un atterraggio di fortuna mentre il mezzo era in fiamme, da cui il pilota è uscito ancora vivo e, secondo alcuni testimoni, ha cominciato a gridare «aiuto». Alcuni passanti sono corsi a recuperare un estintore, ma l’aereo è esploso poco dopo. «Incredibilmente – dice il sindaco di Guidonia – l’aereo è atterrato al centro della strada con le ali parallele. Sembra una manovra voluta per minimizzare i danni. O è un eroe o c’è stato un miracolo». Un uomo che si trovava sul posto ha raccontato a Repubblica di aver visto l’aereo cadere: «È passato tra le palazzine e si è schiantato su una macchina. Abbiamo provato a salvarlo, ma non ci siamo riusciti, l’aereo è esploso. Secondo me il pilota ha fatto qualcosa per evitare i palazzi, è sceso in obliquo centrando l’asfalto. Ci ha graziati – dice l’uomo – o prendeva il palazzo a sinistra o quello a destra».

