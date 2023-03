Proteste in Georgia, il messaggio di Zelensky: «Vi auguro un successo democratico ed europeo». Gli Usa a Tbilisi: «Autorizzate le manifestazioni»

«Non c’è ucraino che non augurerebbe il successo alla nostra amica Georgia. Un successo democratico, un successo europeo». Così Volodymyr Zelensky ha commentato gli scontri in corso a Tbilisi, dove migliaia di persone stanno protestando contro la legge sugli «agenti stranieri». Secondo i detrattori, si tratterebbe di uno strumento con cui il governo potrebbe intimidire media e Ong, sull’esempio di quanto avviene in Russia già dal 2012. Da ieri, a Tbilisi, alcuni manifestanti stanno tentando di fare irruzione nel Parlamento, sventolando bandiere dell’Unione Europea e dell’Ucraina. «Vogliamo essere nell’Unione europea e lo saremo. Vogliamo che anche la Georgia entri nell’Unione europea, e sono sicuro che ci sarà. Ma vogliamo anche la Moldavia nell’Ue, e ci sarà. Tutti i popoli liberi d’Europa se lo meritano», ha aggiunto oggi Zelensky nel suo discorso serale alla nazione. Dopodiché, il presidente ucraino ha voluto mostrare tutta la propria riconoscenza per i manifestanti georgiani che – durante le proteste – hanno sventolato la bandiera gialla e blu per sostenere la resistenza di Kiev. «Voglio ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno tenuto bandiere ucraine nelle piazze e nelle strade della Georgia. Voglio ringraziarvi per il nostro inno nazionale, che è stato suonato a Tbilisi. Questo è rispetto per l’Ucraina e voglio esprimere il mio sincero rispetto per la Georgia», ha aggiunto Zelensky. In serata, anche da Washington è arrivato un messaggio in sostegno dei manifestanti georgiani. Il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price iha sottolineato che gli Stati Uniti «si schierano dalla parte del popolo della Georgia». Nel briefing con la stampa, Price ha aggiunto: «Esortiamo il governo della Georgia a rispettare la libertà di tenere manifestazioni pacifiche, ha sottolineato il portavoce del dipartimento di stato americano. Siamo dalla parte del popolo georgiano e delle sue aspirazioni».

Foto di copertina: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE | La protesta pro-Unione Europea di fronte al parlamento di Tbilisi, Georgia (7 marzo 2023)

Leggi anche: