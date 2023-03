Twitter sospende l’account di Casapound perché «incita all’odio»

Alla piattaforma social sarebbero arrivate «diverse segnalazioni» contro il profilo dell’organizzazione di estrema destra per violazione delle regole

L’account Twitter di Casapound è stato sospeso per aver violato le regole del social network. Sulla pagina del profilo dell’organizzazione di estrema destra appare infatti la scritta «account sospeso» da oggi 10 marzo. La decisione di bloccare l’account sarebbe arrivata dopo diverse segnalazioni degli utenti. Tra i primi a segnalare la sospensione è stato l’utente @alekosprete che ha pubblicato uno screenshot della risposta di Twitter dopo l’invio a sua volta di una segnalazione contro Casapound. Nell’immagine si legge che il tweet segnalato «proviene da un account sospeso», spiegando che si tratta ddi una violazione delle regole del social per incitamento all’odio: «Abbiamo sospeso l’account @casapounditalia – si legge nella nota di Twitter – per infrazione della nostra regola sulla condotta che incita all’odio. Abbiamo constatato tale infrazione attraverso diverse segnalazioni che abbiamo ricevuto a proposito di tale comportamento». Con la sospensione, Twitter spiega che il titolare di quel profilo «non può create nuovi account. Comunichiamo agli utenti la loro sospensione, le regole di sicurezza che hanno infranto e quali contenuti hanno comportato l’infrazione di tali regole».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: