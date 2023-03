A un anno dallo schiaffo degli Oscar Will Smith è pronto a tornare in scena. La “redenzione” grazie a «Bad Boys 4» e «Fast and Loose»

Dopo un anno trascorso in quasi assoluto silenzio dopo lo schiaffo sferrato a Chris Rock durante la notte degli Oscar dell’anno scorso, Will Smith starebbe preparando il suo ritorno sul grande schermo. Secondo le indiscrezioni l’attore starebbe cercando di ripristinare il suo “standing” commerciale. Sarebbe pronto a recitare nel quarto film della saga Bad Boys, prodotto da Sony. E a riprendere la collaborazione con l’attore per Fast and Loose, prodotto da Netflix. Malgrado l’accaduto, però, le case di produzione non hanno rimosso le qualità cinematografiche, così come quelle musicali, di Smith. E con una certa titubanza, così come rivelato a Variety da un dirigente di un grande studio di produzione, «tutti stavano aspettando di vedere chi avrebbe battuto le palpebre per primo. Perché non è tanto quello che ha fatto, è stato quello che ha fatto dopo» lo schiaffo, ossia andare a celebrare la vittoria dell’Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in King Richard e per essersi scusato con Rock «troppo tardi».

Secondo fonti citate da Variety, «Netflix ha deciso di andare avanti con il thriller d’azione ad alto budget sul leader di un’organizzazione criminale che soffre di perdita di memoria a causa di un attacco, solo dopo che la Sony ha dato il via libera a Bad Boys 4. Netflix sicuramente non era disposta a essere il primo studio a tornare in affari con Will». Lo spiraglio, dunque, si sarebbe aperto proprio grazie al via libera della Sony per l’avvio delle riprese di Bad Boys 4. Per Smith si tratta di un ritorno sulle scene non facile dopo il violento episodio che è costato all’attore la sua esclusione, per i prossimi 10 anni, da tutti gli eventi promossi dal Board of governors dell’Accademy, inclusa la Notte degli Oscar.

