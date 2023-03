Migranti, a Crotone un’altra barca con 487 a bordo. Alarm Phone: altri 47 alla deriva – Il video

Una nave che trasportava migranti è attraccata poco dopo la mezzanotte di oggi 11 marzo a Crotone. Gli sbarcati in totale sono 487. Di questi, quaranta sono minori. Secondo le prime informazioni non c’è nessuna donna. Dal Pakistan provengono 370 migranti, 85 dall’Egitto e il resto dalla Siria e dall’Afghanistan. Il peschereccio stava navigando in pessime condizioni in un mare forza 6. La barca è arrivata scortata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell’una. I migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto.

Il peschereccio intercettato nel pomeriggio dalla Guardia costiera è giunto fino a due miglia da Capocolonna utilizzando la propulsione autonoma nonostante le condizioni del mare. In vista dell’arrivo a Crotone, dove il mare si era rinforzato, l’imbarcazione è stata affiancata dal rimorchiatore Alessandro Secondo di Crotone che, come si dice in gergo, l’ha “presa a pacchetto” legandola sul proprio lato di dritta con delle cime. In questo modo il peschereccio è potuto arrivare in sicurezza nel porto di Crotone. Intanto Alarm Phone è in contatto con 47 migranti su una barca alla deriva. Sono partiti dalla Libia.

