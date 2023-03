La prima assemblea Pd per Elly Schlein, l’abbraccio con Bonaccini e il ricordo di Astorre. Letta: «Guidaci tu e ignora chi ti dice cosa fare» – Il video

Elly Schlein è stata proclamata ufficialmente nuova segretaria del Partito Democratico. L’assemblea dei dem che si sta svolgendo oggi a Roma, all’interno del centro congressi La Nuvola, si era aperta proprio con un abbraccio tra Schlein e Stefano Bonaccini, candidato sconfitto delle primarie. All’evento di oggi, a cui è stato dato il titolo «La forza della comunità: per le persone, per il pianeta», ha visto la partecipazione di 705 delegati in presenza e 221 collegati da remoto, a cui si aggiungono altri 417 invitati e 150 giornalisti. Presenti tutti i big del partito: dal segretario uscente Enrico Letta alla «sardina» Mattia Santori, passando per Dario Franceschini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’assemblea si è aperta con il ricordo del senatore Bruno Astorre, morto lo scorso 3 marzo, Daniele Lucera, lo scrutatore che si è spento durante le operazioni di scrutinio ai seggi delle primarie, ed Enrico Gandolfi, consigliere del XIII municipio anche lui scomparso di recente. È toccato al segretario uscente Letta il primo intervento davanti ai delegati: «Sarebbe stato possibile fare in tanti modi per arrivare qui, penso che la strada che abbiamo scelto sia stata quella giusta – ha detto Letta -. Non c’era bisogno di un nuovo segretario o nuova segretaria, non sarebbe stato sufficiente, anche con una persona straordinaria come Schlein. Serviva un nuovo Pd, e questo abbiamo fatto». E poi ancora: «Servono le basi non per fare cento metri, ma la maratona, perché alle prossime politiche il Paese cambi profondamente. Una delle cose che il nostro popolo ti ha chiesto è di guidarci, portarci avanti uniti. Soprattutto, la comunità dei democratici e delle democratiche ti ha chiesto di fare le scelte che devi fare, senza andare a negoziare e trattare con nessuna corrente, con chi ti dice cosa devi fare. La forza dell’investitura e della legittimazione che hai, usala fino in fondo», ha aggiunto il segretario uscente del Pd.

Leggi anche: