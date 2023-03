Valtellina, tragedia in stazione. Due ragazzi attraversano i binari: investiti e uccisi da un treno

Due giovani sono stati travolti e uccisi da un treno in transito nella stazione di Berbenno, in Valtellina. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani non si sarebbero serviti del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari. Fatale il seguente impatto con un treno in transito, diretto a Milano. Il macchinista del mezzo non ha potuto evitare l’impatto. Sul luogo della tragedia si trovano i soccorritori e gli agenti di Polizia e carabinieri, al lavoro per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

