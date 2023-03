Oscar 2023, “Everything everywhere all at once” vince sette statuette. Il trailer del film – Il video

“Everything Everywhere All At Once” è il film trionfatore della notte degli Oscar 2023. Il film è stato scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert sotto lo pseudonimo di Daniels. Racconta la storia di una proprietaria di una lavanderia a gettoni che si ritrova immersa in universi paralleli, ha un cast prevalentemente asiatico. E ha battuto Steven Spielberg con “The Fabelmans”, la tragicommedia “The Banshees of Inisherin” e “Top Gun: Maverick”. Evelyn Wang, la commerciante cino-americana protagonista, è interpretata da Michelle Yeoh. Che è diventata la prima attrice di etnia asiatica a vincere un premio come miglior attrice non protagonista. Mentre Daniel Kwan e Daniel Scheinert, con l’Oscar alla regia , diventano la terza coppia di registi a conquistare la statuetta d’oro dell’Academy come miglior regia. Robert Wise e Jerome Robbins vinsero nel ’61 con “West Side Story” e i fratelli Coen con “Non e’ un paese per vecchi”, nel 2007. In tutto la pellicola ha vinto il premio per: Miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Schenert), e poi miglior editing, miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan) L’opera tornerà in sala da domani, distribuito da I Wonder Pictures che vedendoci lunghissimo lo hanno preso in tempi non sospetti.

