Rihanna incinta canta “Lift me up” agli Oscar ma senza mostrare il pancione – Il video

Un mese fa, all’halftime show del Superbowl, Rihanna non aveva fatto mistero di essere incinta, sfoggiando un pancione in bella vista. Agli Oscar 2023, ha sfilato in un vestito semitrasparente che metteva in evidenza la crescita del nascituro figlio della cantante con Asap Rocky. Salita sul palco e accompagnata dall’orchestra, Rihanna ha cantato sulle note di Lift me up – brano candidato all’Oscar come miglior canzone originale – in tributo a Chadwick Boseman, attore di Black Panther morto prematuramente a 43 anni nel 2020 per via delle complicazioni legate a un tumore al colon contro cui combatteva da tempo. Adornata di catenine luccicanti su un abito scuro e lungo la cantante 35enne ha regalato una performance da brividi al Dolby Theater di Los Angeles, dove Everything Everywhere all at once, di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, si è aggiuficato sette statuette.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: