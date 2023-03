«Volevano truccare il concorso in magistratura», nei guai un docente universitario e un candidato. La denuncia del procuratore Lo Voi

Un segno identificativo sul tema di una delle tre discipline previste così da renderlo riconoscibile per il commissario incaricato alla correzione. Questo il meccanismo per truccare il concorso in magistratura ordinaria scoperto e reso noto dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, nel corso di un convegno alla Corte dei Conti. «La vicenda non è più coperta da segreto investigativo», ha spiegato, raccontando quanto appreso dalle indagini svolte sul concorso in magistratura. «Per un errore questo messaggio con il segno identificativo è stato trasmesso sul telefono di un altro commissario», ha continuato il magistrato. Uno sbaglio fatale che è costata la denuncia immediata del fatto da parte di chi aveva ricevuto il messaggio. «Quest’ultimo ha denunciato quanto avvenuto e nel giro di pochi giorni abbiamo identificato i protagonisti avviando un procedimento penale», ha raccontato Lo Voi. «Abbiamo cercato i profili penali e se non avessimo avuto il reato di tentato abuso d’ufficio un fatto come questo che a me appare grave, non avremmo potuto fare assolutamente nulla».

