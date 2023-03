Napoli-Eintracht, il presidente Uefa Ceferin contro il Tar: «Situazione intollerabile, faremo ricorso»

Una «decisione sbagliata» e «una situazione intollerabile». Così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha commentato la decisione del Tar sul divieto alla trasferta per i tifosi di Francoforte, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Eintracht. Ceferin ha anche avanzato la possibilità di applicare sanzioni ai club e alle città che non accolgono i tifosi avversari. Si potrebbe arrivare a uno scenario, continua Ceferin commentando la vicenda alla televisione tedesca, in cui «se dovesse succedere qualcosa del genere allora i club non giocherebbero nelle città che hanno emesso le sanzioni». Il presidente della Uefa ha poi fatto sapere che la l’associazione delle federazioni calcistiche europee si è unita all’Eintracht nella sua azione legale contro la decisione.

Eintracht osservato speciale

L’Eintracht Francoforte è osservato speciale da parte della Uefa a causa di diversi episodi di violenza che hanno riguardato i suoi tifosi. In occasione della gara di andata, vinta dagli azzurri per 0 a 2, la polizia tedesca aveva denunciato alcuni incidenti avvenuti sia il giorno precedente l’incontro sia il giorno stesso. Prima della sfida, i tedeschi avevano accolto i partenopei con striscioni ingiuriosi in giro per la città. Dopo la partita, il ministero dell’Interno aveva vietato la vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi per la partita di ritorno. Su ricorso dell’Eintracht, il Tar aveva prima ribaltato la decisione e poi applicato il blocco solo agli abitanti di Francoforte. Altri disordini si erano verificati quando l’Eintracht aveva staccato il pass per la finale di Europa League lo scorso 5 maggio. In quell’occasione i supporter della città sul Meno avevano invaso il campo del Waldstadion lanciando fuochi d’artificio. A settembre, poi, ulteriori problemi si erano verificati nella sfida di Champions League contro il Marsiglia. I tifosi delle due squadre si erano lanciati fumogeni e uno dei fan dell’Eintracht era rimasto gravemente ferito.

