Heather Parisi sulla figlia che sta con Ultimo, lo sfogo di Jacqueline Luna di Giacomo: «Lei non sa nulla di me: non la vedo da 10 anni»

Tra Heather Parisi e sua figlia Jacqueline Luna di Giacomo i rapporti non sarebbero così sereni come raccontati dalla showgirl durante l’ultima puntata di Belve lo scorso 14 marzo su Rai2. In quell’occasione Francesca Fagnani aveva chiesto alla sua ospite se fosse contenta di essere la suocera del cantante Ultimo, con cui sua figlia ha una relazione. Parisi aveva provato a tagliare corto cercando di evitare ulteriori speculazioni di gossip: «Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private – ha spiegato la showgirl – Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me». Heather Parisi aveva comunque assicurato di vedere regolarmente i suoi figli, così come quelli che suo marito ha avuto da una precedente relazione. Una versione seccamente smentita da Jacqueline Luna, che in una storia su Instagram ha preso le distanze dalla madre chiarendo che non la vede da almeno 10 anni: «Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni». La ragazza ha poi aggiunto: «Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato».

Chi è Jacqueline Luna di Giacomo

Jacqueline Luna di Giacomo è nata dalla relazione tra Heater Parisi e Giovanni di Giacomo, chirurgo ortopedico. Classe 2000, è influencer e aspirante attrice che di recente ha rivelato di aver cominciato una relazione con il cantante Ultimo. Sul rapporto con sua madre era già intervenuta sui social nel 2019, quando dopo un’ospitata di Heater Parisi a Live – Non è la D’Urso su Canale 5, la ragazza aveva attaccato: «Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?», rimproverando anche in quell’occasione di essere stata trascurata dalla madre.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: