Il pressing di Claudio Lotito sulla Farnesina di Antonio Tajani per fare console onorario in Albania il presidente del Verona

È stato quasi un assedio per il povero Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier che mercoledì 15 marzo sedeva nell’aula di Montecitorio a fianco di Giorgia Meloni pronta a rispondere al suo primo question time. All’uscita infatti ad attendere Tajani c’era un senatore di primo pelo come il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che diceva di avere una richiesta urgente al ministro con cui nell’attesa aveva assediato il suo staff. Ed era una richiesta che come spesso accade a Lotito mischia politica e calcio. Il patron della Lazio vorrebbe tanto che la Farnesina nominasse console onorario in Albania un suo collega di campionato: Maurizio Setti, proprietario e presidente dell’Hellas Verona, squadra che sta lottando disperatamente per non retrocedere in B. Setti è un imprenditore anche noto nel settore della moda, dove controlla molti marchi di successo fra cui Manila Grace, e negli ultimi anni ha internazionalizzato la rete di vendita dei suoi prodotti aprendo boutique e outlet in Polonia e Germania. In Albania è volato più volte e spesso ne sono nate voci o su acquisto di squadre di calcio o di trattative di calciomercato, ma non se ne è mai fatto nulla in questi anni. Fra Lotito e Setti i rapporti sono sempre stati buoni, e i due presidenti di calcio ogni volta che pranzano insieme scatenano voci su scambi di giocatori. La scorsa estate la stampa sportiva aveva parlato di un «patto di ferro» fra i due per cui il serbo Ivan Ilic si sarebbe traferito dal Verona alla Lazio. In realtà non se ne è fatto nulla e Ilic è poi finito al mercato di gennaio 2023 in prestito al Torino. C’è però un altro obiettivo di Lotito che potrebbe spiegare il suo interessamento per la nomina di Setti a console in Albania: è il Cholito, Giovanni Pablo Simeone Baldini, figlio del Cholo Diego Simeone e ottimo attaccante. Oggi gioca nel Napoli, ma è in prestito dal Verona che ne ha ancora il cartellino. E alla Lazio piacerebbe molto averlo dalla prossima stagione…

Foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Il senatore di Forza Italia Claudio Lotito in aula al Senato (14 febbraio 2023)

