Inflazione, raggiunto il picco nella corsa dei prezzi? A febbraio lieve calo in tutta l’Ue: in Italia è al 9,8%

Nell’Eurozona il tasso cala dall’8,6 all’8,5%. Nell’Ue a 27 dal 10 al 9,9%. Prezzi fuori controllo in particolare in Ungheria e Lettonia

L’Eurostat conferma che a febbraio l’inflazione si è attestata all’8,5% nell’Eurozona, in lieve calo rispetto all’8,6% di gennaio, così come già anticipato nella stima flash a inizio mese. Nell’Ue a 27 l’inflazione si è attestata a un livello superiore, al 9,9%, ma anche qui in lieve calo rispetto al 10% di gennaio. L’Italia è dunque in linea con la media Ue, dal momento che il tasso d’inflazione si è attestato nel Paese al 9,8%. I prezzi corrono meno in Lussemburgo (4,8%), Belgio (5,4%) e Spagna (6%); molto forte, viceversa, in Ungheria (25,8%), Lettonia (20,1%) e Repubblica Ceca (18,4%).

