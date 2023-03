Il capo della Corte penale internazionale: «Putin alla sbarra? Non è impossibile: anche i nazisti, Milošević e altri potenti sono stati processati in aula»

Il presidente russo Vladimir Putin può essere processato per presunti crimini di guerra, come accaduto in altri processi storici, tra cui quelli «nei confronti dei nazisti, o come quello che ha visto coinvolto l’ex presidente jugoslavo Slobodan Milošević o ancora l’ex leader liberiano Charles Taylor». Sono le parole del procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan, dopo l’emissione del mandato di arresto che la Corte Penale Internazionale de L’Aja ha spiccato nei confronti del presidente russo, per essere processato per i presunti crimini di guerra compiuti durante la guerra di Mosca contro Kiev e, in particolare per un presunto piano di deportazione di bambini ucraini in Russia. «Tutti questi leader erano incredibilmente potenti, eppure si sono trovati nelle aule dei tribunali», ha proseguito Khan nella sua intervista alla Cnn, sottolineando che non è escluso che anche Putin possa finire davanti alla corte, malgrado le perplessità sulla possibile sua cattura, e sul fatto che il presidente russo possa essere giudicato in aula e non eventualmente in contumacia. Non solo. Il procuratore capo della Corte penale internazionale ha anche sottolineato che «Putin è il proprio capo di Stato di un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro cui è stato emesso un mandato di arresto».

