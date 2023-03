Scontro Schlein-Renzi, la lite su Palazzo Vecchio imbrattato: «Vanno ascoltati? Sono vandali»

Continua la polemica sul blitz di Ultima Generazione a Palazzo Vecchio. Dal Pd arriva la presa di posizione della segretaria Elly Schlein che avverte: «Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza». Commento che arriva nel corso dell’intervista a Stasera c’è Cattelan che andrà in onda questa sera, 21 marzo, in seconda serata su Rai 2. «La conversione ecologica va accompagnata. Bisogna metterci le risorse. Ci sono intorno a 400 mila imprese che stanno innovando, l’economia circolare conviene», ha aggiunto. «La politica troppo a lungo – ha poi concluso sul tema – ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili. Si può abbracciare la strada delle fonti rinnovabili».

Renzi: «Sono solo vandali»

Parole che non piacciono a Italia Viva, soprattutto a Matteo Renzi che replica duramente. «Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all’identità di un popolo», ha scritto sul suo account Twitter. «Chi vandalizza l’arte non merita di essere ascoltato: merita di essere punito», ha chiosato. L’imbrattamento avvenuto lo scorso 17 marzo, al momento, vede un danno quantificato a 30 mila euro e ha fatto scalpore quasi nell’immediato perché durante l’azione è intervenuto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in persona.

