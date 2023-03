La dedica di Lazza a Sgarbi: «Lui come padre…», scoppia la rivolta dei fan

Il tweet del rapper per il critico d’arte non è per niente piaciuto ai suoi fan, furiosi anche dopo la polemica per gli insulti alle ragazze nate nel 2000 insultate dal sottosegretario alla Cultura

«Sgarbi come padre, ogni tanto va ribadito» scrive Lazza su Twitter scatenando la furia dei suoi fan. Il cantante reduce dal successo di Sanremo con Cenere aveva voluto esprimere la sua stima nei confronti del critico d’arte, ma chi lo segue sui social non sembra condividere per niente. «Ma dai che delusione… – gli risponde una fan – mi scendi di brutto come la cenere», in tanti poi chiedono a Lazza addirittura di cancellare quel tweet, mentre c’è chi lo accusa solo di voler provocare, affibbiando al cantante un’appartenenza politica particolare: «Un altro che ha deciso di spararla grossa… ultimamente fanno a agra tutti dalla stessa parte. Strano». «Eh ma io sono 2000 quindi no», dice un’altra fan del rapper che cita l’ultima polemica che ha travolto Sgarbi, quando a Domenica In su Rai1 si era lanciato a insultare di fatto le ragazze nate nel 2000, «tutte tr…». Per poi chiedere a sua figlia Evelina seduta accanto a lui di che anno fossi: «Tu di che anno sei? 1999 vero?». Con lei che lo aveva gelato: «No, sono del 2000».

