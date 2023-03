L’apertura di Xi Jinping a Putin: «Pechino e Mosca partner strategici, venga a visitare la Cina prima di fine anno»

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato Vladimir Putin a visitare la Cina entro la fine dell’anno. L’invito arriva all’indomani del faccia a faccia tra i due leader al Cremlino, uno degli incontri più attesi dalla comunità internazionale. Sul tavolo, infatti, c’è anche una possibile mediazione di Pechino per mettere fine al conflitto in Ucraina. Ieri Putin ha detto di «guardare con interesse» al piano di pace in 12 punti preparato dalla Cina, mentre gli Stati Uniti hanno invitato Kiev a non accettare un’eventuale proposta di cessate il fuoco. Più che avvicinare le due parti, però, il viaggio di Xi a Mosca sembra aver rinsaldato soprattutto il suo legame con Putin, che ieri ha definito il presidente cinese «un caro amico». Russia e Cina sono «grandi potenze e partner strategici», ha assicurato oggi il presidente cinese, aggiungendo che le relazioni tra i due Paesi restano «una priorità». Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, oggi il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha detto che la Cina mantiene «la comunicazione con tutte le parti coinvolte» e lavora per «promuovere la pace e i colloqui». Non è ancora chiaro però se Xi Jinping incontrerà anche Volodymyr Zelensky oppure no. Questa mattina il presidente cinese è arrivato al palazzo del governo di Mosca per incontrare il primo ministro russo Mikhail Mishustin. Nel pomeriggio, poi, ci sarà un nuovo faccia a faccia con Putin. Al termine dell’incontro i due leader parleranno ai media internazionali, ma non risponderanno a nessuna domanda, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

«La Russia è aperta ai colloqui di pace»

Mentre Xi Jinping è impegnato nel suo secondo giorno della visita ufficiale in Russia, da Pechino il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin conferma l’interesse del Cremlino al piano di pace in 12 ponti proposto dal governo cinese. «La Russia ha studiato con attenzione il documento di posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi in Ucraina ed è aperta a colloqui di pace», ha detto Wang. Durante l’incontro di ieri con Xi, ha aggiunto il portavoce, Putin avrebbe detto di apprezzare «la posizione coerente della Cina di sostenere equità, obiettività ed equilibrio sulle principali questioni internazionali».

Foto di copertina: EPA/SERGEI KARPUHIN / SPUTNIK | L’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin al Cremlino (20 marzo 2023)

