Il video dello scontro tra il drone Usa e il jet russo: il momento dell’urto con l’elica

Il comando europeo dell’esercito statunitense ha pubblicato il video dello scontro avvenuto tra il drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo avvenuto sul Mar Nero. Nel video si vede il velivolo scaricare del carburante sul drone americano, e poi urtare l’elica del Reaper Mq-9. A diffondere le immagini la Cnn che poche ore fa aveva riportato le dichiarazioni di alcuni funzionari Usa sulla presenza dei russi sul luogo dell’incidente avvenuto lo scorso 14 marzo al drone Usa. «La Russia ha detto che cercherà di recuperare il relitto del drone abbattuto», spiega l’emittente statunitense. «Gli Usa hanno detto in precedenza che stava prendendo misure per garantire che non cada nelle mani sbagliate, ma hanno ammesso che potrebbe non essere mai recuperato». Nel frattempo il Cremlino, che continua a negare qualsiasi contatto diretto con il drone, afferma che le relazioni tra Mosca e Washington sono ora «al loro punto più basso».

