Palermo, la corsa clandestina dei pony con incidente finale – Il video

Un filmato pubblicato originariamente su Instagram mostra una corsa clandestina in mezzo al traffico all’Albergheria a Palermo. E finisce con uno schianto contro un’auto dei calessi trainati da un pony. La gara clandestina si è svolta in orario notturno in via Mongitore. Le immagini, pubblicate dal canale “Sicilia Vhs” e finite su Facebook, mostrano una competizione tra due driver a bordo dei rispettivi calessi. Dopo un centinaio di metri, uno dei due guidatori non riesce a rallentare né a evitare l’impatto con un’auto che lo precede. Si verifica quindi uno scontro dopo il quale il driver viene sbalzato dal calesse. Anche l’altro sfidante finisce sulla vettura. Polizia e carabinieri, dopo avere visionato le immagini del video, hanno avviato indagini per identificare i due sfidanti e le persone che li seguivano sugli scooter.

