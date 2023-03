Zelensky a sorpresa tra i soldati sotto assedio a Bakhmut: «La città è in piedi: resistiamo» – I video

Mentre la Russia bombardava abitazioni civili a Zaporizhzhia, il presidente ucraino Zelensky ha fatto visita ai soldati al fronte di al fronte vicino Bakhmut. Durante l’incontro con i militari ucraini si è osservato un minuto di silenzio in ricordo di quanti caduti durante i combattimenti contro i russi. Il presidente ucraino, parlando ai soldati di Kiev, ha dichiarato: «Sono onorato di essere qui oggi, nell’Est del nostro paese, nel Donbass, e di premiare i nostri eroi, ringraziarvi, stringere la mano. Grazie per aver protetto lo stato, la sovranità, l’Est dell’Ucraina». Sui canali social ufficiali della presidenza ucraino sono stati diffusi dei video in cui si vede Zelensky consegnare le onorificenze ai soldati presenti. Nel frattempo, il capo dello staff della presidenza ucraina, Andriy Yermak, in un tweet ha dichiarato: «È un grande onore per me essere qui, accanto ai nostri eroi, guerrieri ucraini. Il presidente ha premiato i militari, abbiamo discusso della situazione attuale. Bakhmut è in piedi. Le forze di difesa tengono la città Bakhmut è in piedi e le forze di difesa tengono la città».

