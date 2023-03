Bombe su Zaporizhzhia, altri missili sulle case. Zelensky: «La Russia attacca con ferocia bestiale» – I video

L’amministrazione militare ha chiesto ai residenti di «rimanere in luoghi sicuri fino alla fine del raid aereo e fino a quando sarà dato il via libera»

La città di Zaporizhzhia è tornata sotto attacco delle forze russe, secondo quanto denuncia il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak. Il bombardamento avrebbe coinvolto edifici residenziali e l’isola di Khortytsia, la più grande del fiume Dnieper che si trova entro i confini della città dell’Ucraina meridionale nota anche per la grande centrale nucleare. Il presidente ucraino Zelensky ha condannato il bombardamento con dure parole: «Un missile russo ha colpito un edificio a più piani. La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Si spara contro aree residenziali in cui vivono persone comuni e bambini vengono sparate contro. Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente». L’amministrazione militare dell’oblast di Zaporizhia ha invitato i residenti a «rimanere in luoghi sicuri fino alla fine del raid aereo e fino a quando sarà dato il via libera». La popolazione è stata inoltre invitata a «non pubblicare materiale fotografico e video, rischiando così di aiutare il nemico a regolare il fuoco. L’eccessivo uso dei social media e della diffusione di informazioni danneggia le forze di difesa dell’Ucraina», secondo quanto riportato dal giornale online ucraino Ukrainska Pravda.Nelle immagini condivise si vede un condominio di nove piani nel momento in cui viene colpito e, dopo una forte esplosione, si vede innalzarsi un’alta colonna di fumo. Nei fotogrammi successivi si vedono i resti della facciata del palazzo parzialmente distrutto, e le fiamme che continuano a divampare da un appartamento al sesto piano dell’edificio. Al momento, a causa del raid, non risultano esserci notizie né di vittime, né di persone ferite.

